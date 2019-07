TMW - Gasperini: "Nessuna maxi offerta per Zapata. Mancini qui domenica"

Fonte: Dal nostro inviato, Patrick Iannarelli

L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, intervistato da TMW e dagli altri media presenti a Clusone, ha blindato i suoi big Zapata e Mancini, oltre a fare un punto sul mercato in entrata: "Mancini per ora è all'Atalanta. Salvo sorprese, dovrebbe arrivare domenica. Poi ci sono parecchi nomi che stiamo valutando sul mercato in entrata chiaramente...".

Quanta paura ha che possa arrivare un'offerta irrinunciabile per qualche big?

"Su questo è stato molto chiaro il presidente. L'unico che potrebbe avere un'offerta di questo tipo è Zapata, ma oggi quest'offerta non c'è. Non ci possiamo fasciare la testa prima di rompercela (ride, ndr)".

Cosa manca a quest'Atalanta?

"Il mercato è ancora lungo, intanto domani farà le visite Malinovskyi. Tutte le squadre ai piani alti si stanno rinforzando, anche noi abbiamo quindi bisogno di fare ancora qualcosina. La società sta lavorando bene e si sta sforzando per trovare profili giusti per aiutarci fin da subito. Ci serve soprattutto un'alternativa importante a Ilicic là davanti, poi bisogna vedere cosa succede con Mancini. Se parte lui, dobbiamo per forza rimpiazzarlo bene".