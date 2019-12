TMW - Gasperini scherza: "Ilicic miglior centrocampista? Ho sbagliato tutto"

Fonte: Da Milano, Lorenzo Marucci e Alessandro Rimi

"Ilicic miglior centrocampista? Ho sbagliato tutto, da domani gioca davanti alla difesa e vediamo". Gian Piero Gasperini scherza, ovviamente sulla posizione dello sloveno (premiato tra i centrocampisti, ma gioca di fatto in attacco), a margine del Gran Galà del Calcio in cui è stato votato come miglior allenatore della passata stagione: "È un premio che ritiro io ma condivido con tutta la squadra, i giocatori, la società, tutta Bergamo".

Sabato sfida al Verona?

"Si torna al campionato, che per noi è fondamentale. Sono tutte partite equilibrate e difficili. Abbiamo una settimana per poterci preparare nel modo migliore".

Poi si vola a Karkhiv.

"È una finale. Una partita da risultato secco e sappiamo benissimo quante difficoltà possiamo incontrare contro una squadra forte, in trasferta. Speravamo di arrivare all'ultima partita con la possibilità di poterci giocare l'Europa".

Ci sarà Zapata?

"Vediamo. È da valutare giorno per giorno, non sarà facile ma non lasceremo nulla di intentato".

L'anno scorso alla settimana giornata eravate terzultimi.

"Dà ancora più risalto a tutta la stagione. Da lì in poi abbiamo fatto una marcia impensabile, notevole. Mettiamoci anche la finale di Coppa Italia. Dà la dimensione della stagione".

La classifica dice che il primo posto è roba per Juve e Inter, o si può riaprire?

"Per lo scudetto è difficile che si possa aprire. La Lazio sta andando molto forte, certo. C'è uno scontro diretto domenica, ma penso che sia chiusa a loro due".

Kulusevski brilla a Parma.

"Dejan lo conosciamo molto bene. Si allenava con noi già a 15 anni. È stato un bene che andasse a Parma, noi abbiamo Gomez e Malinovskyi che sta avendo qualche difficoltà a giocare con continuità. È la dimostrazione che l'Atalanta ha tenuto Kulusevski senza possibilità per altri di poterlo riscattare".

A chi va una dedica?

"A tutta Bergamo. È un riconoscimento che vale per tutta la città, chiaramente un pensiero va a tutti quelli che lavorano con me".

Percassi ha detto di volerla blindare a vita.

"Più a lungo di così? Speriamo di durare fino a fine contratto. Scherzi a parte, è un rapporto lungo e consolidato".

Come si batte lo Shakthar?

"Speriamo di fare l'impresa. Loro si giocano la possibilità concreta di qualificarsi, troveremo una squadra concentrata e dovremo fare una grande partita".