TMW - Gattuso: "Orsato? Se ha sbagliato pagherà. Kessie scelta tecnica"

Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Milan Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa dopo il ko subito contro la Sampdoria:

Sull'errore di Donnarumma: "Non c'entra nulla la concentrazione, ma può essere una componente anche tecnica, perchè abbiamo rischiato in altre occasioni in questa partita. Gigio ha fatto un errore e gli errori fanno parte del gioco. Nel primo tempo la differenza è stata a livello di qualità, toccavamo la palla sempre una volta in più. Abbiamo avuto una reazione importante, dopo, ma siamo qua a parlare della seconda sconfitta. Non deve sentire eccessiva pressione addosso per la sconfitta, può capitare di sbagliare toccando così tanti palloni in una partita".

Sulla seconda sconfitta: "Mi piace analizzare la partita, sia che si vinca o che si perda. Abbiamo fatto meglio che con il Chievo o in altre partite in cui abbiamo portato a casa i tre punti. La squadra non è stata spenta, abbiamo sbagliato nel primo tempo. Abbiamo regalato tanti palloni, poi abbiamo alzato la pressione, molto meglio che nel derby nel secondo tempo".

Sugli errori arbitrali: "E' troppo facile attaccarmi all'arbitro in questo momento. La VAR mi piace molto, se non ha visto nulla allo schermo e invece c'era qualcosa nè pagherà le conseguenze. Credo alla buona fede dell'arbitro".

Sul modulo: "Abbiamo provato il 3412, i giocatori hanno le caratteristiche per poterlo fare".

Su Calhanoglu: "Ha qualità per giocare a due tocchi, sta molto bene fisicamente e riesce a tenere ritmi alti giocando anche a centrocampo".

Sulla condizione fisica: "Non ho visto una squadra sulle gambe, ma ho visto una squadra che ci ha provato fino alla fine".

Su Bakayoko spaesato come mezzala: "Sono d'accordo, non riusciva a trovare la posizione nel primo tempo. Però poi nel secondo tempo ha fatto meglio. Bakayoko mi è piaciuto molto".

Su Kessie: "Si è allenato giovedì pomeriggio. Nessun problema, nessun rancore. E' stata solo una scelta tecnica".