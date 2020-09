tmw Genoa, accelerazione per Younes. Il tedesco è in uscita dal Napoli

vedi letture

Daniele Faggiano è pronto ad accelerare per regalare il primo tassello per il nuovo attacco del Genoa: secondo quanto da noi raccolto, il direttore sportivo del Genoa ha aumentato il pressing per Amin Younes, attaccante esterno tedesco in uscita dal Napoli. Per l'ex uomo mercato del Parma gli ottimi rapporti col collega Giuntoli potrebbero essere un fattore decisivo.