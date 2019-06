TMW - Genoa, accordo con l'Empoli per Caputo. Più difficile Bennacer

Fonte: Niccolò Ceccarini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Genoa ed Empoli continuano ad avere grande feeling sul mercato. Dopo aver ufficializzato Andreazzoli in panchina, il Grifone è al lavoro per portare in rossoblù anche Francesco Caputo e Ismaël Bennacer. Il Genoa in questo momento è nettamente in pole rispetto al Sassuolo per l'attaccante italiano, stando a quanto da noi raccolto, mentre sul centrocampista c'è tanto movimento, anche di grandi club, per cui al momento la trattativa col Grifone non è ancora entrata nella fase calda.