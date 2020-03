tmw Genoa, allenamenti sospesi fino a nuove indicazioni. Squadra al lavoro da casa

vedi letture

Stop agli allenamenti fino a nuove indicazioni. E' quanto emerso dalla conference-call svoltasi fra la società, mister Davide Nicola e il dott. Piero Gatto, responsabile medico rossoblu. La decisione è stata presa mi merito ai consigli contenuti nel comunicato diramato oggi da Medici della Serie A. La ripresa delle sedute era prevista per lunedì prossimo ma il club di Villa Rostan ha optato per fermare tutto vista l’emergenza sanitaria COVID-19 che ha colpito il nostro Paese e anche il mondo dello sport e del calcio.

Squadra a casa - Tutti a casa. Questo il messaggio che anche il club rossoblu ha voluto sottolineare in questo momento molto delicato. Invito rivolto naturalmente a tutti i tesserati che proseguiranno la preparazione, fisica e motivazionale, dalle proprie abitazioni in attesa di nuove indicazioni. Nel frattempo lo staff medico guidato dal dottor Gatto continuerà a monitorare le condizioni dei tesserati rilevando, sempre per via telefonica, la temperatura.