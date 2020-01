Fonte: Andrea Piras

Non solo Andrea Masiello: al Synlab - Il Baluardo è presente anche Domenico Criscito ma, il capitano rossoblù non preoccupa. Per lui solo una contusione alla caviglia sinistra, la sfida all'Atalanta non sembra in dubbio per il rigorista e baluardo difensivo di Davide Nicola.