TMW - Genoa, Andrezzoli verso la panchina: accordo biennale

Aurelio Andreazzoli sarà il nuovo tecnico del Genoa al posto di Cesare Prandelli. Il presidente del Grifone Enrico Preziosi oggi a margine dell'assemblea di Lega ha confermato l'interesse per il tecnico dell'Empoli con il quale però serve ancora trovare un accordo per liberarsi dal contratto in essere. Sul fronte dell'accordo fra il club genovese e Andreazzoli, invece, tutto definito. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione Andreazzoli firmerà nei prossimi giorni un biennale da circa 700mila euro a stagione.