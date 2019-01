Fonte: dall'inviato Andrea Piras

Visite mediche finite presso la clinica "Il Baluardo" per il centrocampista proveniente dal Bordeaux Lukas Lerager, nuovo acquisto del Genoa. Il giocatore danese dovrebbe firmare in giornata in prestito con obbligo di riscatto in favore del Grifone. Ora è la volta del giovane Mattia Zennaro, classe 2000 proveniente dal Venezia. Ecco la foto del suo arrivo alle visite: