TMW - Genoa, Ballardini: "Fatto una bella impresa, ora 4-5 innesti"

Dal corrispondente a Genova

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A margine della serata di gala "Insieme per il Gaslini", il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha parlato ai microfoni della stampa: "Salvezza merito mio? Non è merito mio, è merito della squadra, della società, del nostro lavoro. Penso che il merito sia di tutti compresi i magazzinieri che sono qua stasera e sono contento ci siano anche loro".

Questa salvezza del Genoa dove la colloca nell'ambito della sua carriera?

"Questa è una bella impresa perchè era davvero molto difficile pensare che il Genoa facesse 41 punti ad aprile più o meno in un campionato molto difficile ed equilibratissimo. E' stato fatto, come dice il presidente, un ottimo lavoro".

E' arrivata la conferma.

"E' importante adesso la convinzione e la condivisione. Quelle sono le basi per cercare di fare un buon lavoro".

Criscito?

"Criscito è un uomo e un giocatore che certamente dà una spinta a tutti noi e dà grande entusiasmo perchè ha grande affetto per questo club".

Che Genoa sarà?

"Siamo convinti che su una buona rosa di giocatori si debbano aggiungere quattro, cinque innesti per completare la rosa e far sì che la squadra abbia più personalità, forza e qualità".

Avete già pensato ad un profilo di portiere da acquistare?

"Sì. Abbiamo già individuato chi, evetualmente, può essere il sostituto".

Fondamentale impostare il lavoro fisico e tecnico da luglio.

"Hai più tempo perchè hai la possibilità di condividere le scelte tecniche, poi hai il tempo di conoscere meglio i giocatori, hai un'idea di gioco perchè questa idea di gioco deve esaltare le caratteristiche della squadra. Questo è un vantaggio rispetto ad arrivare e in una settimana provare a conoscere uomini e caratteristiche".

Ha avuto per tre mesi circa la difesa più forte d'Italia. Se arriveranno attaccanti di conseguenza cosa ci dobbiamo aspettare?

"Intanto sottolineerei quello che hanno fatto i nostri attaccanti nella fase difensiva. Lapadula, Galabinov, Pandev, Medeiros, Rossi sono stati estremamente umili nell'esserci sempre e fare sempre la partita. Magari questo sacrificio li ha un po' condizionati nella fase offensiva. Però serviva essere sempre squadra perchè si è visto nelle ultime partite quando ci siamo un po' sgonfiati il Genoa magari perde quelle prerogative che lo hanno fatto così forte".

Lakicevic e Gunter?

"Sono due buoni giocatori, li ho visti e mi sono sembrati dei ragazzi interessanti. Poi da qui a dire che faranno benissimo bisogna vedere".

Le ambizioni del Genoa possono passare da due ruoli chiave come portiere e centravanti?

"Il portiere non so, difesa, centrocampo e attacco andrebbero ad integrare una rosa che comunque è affidabile".

Pandev ha detto che spera di rimanere e l'anno prossimo con Giuseppe Rossi si divertiranno.

"Pandev è un ragazzo intelligente che conosce il calcio e quindi se ha detto così io condivide quello che ha detto Goran perchè è la verità".