TMW - Genoa, Ballardini: "Sandro ancora non è pronto per giocare"

Vittoria per 4-0 del Genoa in amichevole contro l'Alessandria. In conferenza stampa Davide Ballardini, tecnico del Grifo, ha così commentato la prestazione dei suoi: "Abbiamo tanti giocatori e gare come quella di oggi ci permettono di vederli all'opera nel loro ruolo. Alcuni di loro, poi, hanno giocato meno finora e devono mettere minuti nelle gambe come Lisandro Lopez, Rolon e Mazzitelli. Sandro? Si è allenato con il resto della squadra ma non è ancora pronto per giocare. Senza Sandro possiamo giocare con tre attaccanti oppure un centrocampista in più. Può esserci un Bessa o un Pandev in campo. Non è un dilemma. Occorre avere voglia di lottare su ogni palla. A Reggio abbiamo preso schiaffoni perché siamo stati più morbidi dell'avversario. Il ruolo di Lisandro Lopez? E' più portato a giocare in una difesa a tre. Bessa nuovo Bertolacci? E' molto bravo nella fase offensiva, ma non è un centrocampista forte in fase d'interdizione".