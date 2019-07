TMW - Genoa, Barreca: "L'Italia mi mancava, Andreazzoli molto preparato"

Fonte: Inviato a Neustift (Austria)

A gennaio scorso un interessamento, quest’anno l’arrivo ufficiale. Antonio Barreca sarà il nuovo esterno di fascia del Genoa per la prossima stagione. Il difensore rossoblu ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Neutift.

Il Genoa ha cambiato tanti uomini di fascia. Ora ha puntato su di te.

“Già a gennaio la società mi aveva cercato. Io ero contento della richiesta del Genoa ma poi alla fine la situazione non andò in porto. Ora sono contento di essere venuto qui in una società storica. Cercherò di ripagare la fiducia in campo”.

Come mai l’affare è saltato?

“Non sono combaciate tante cose. Un po’ mi è spiaciuto, ora non devo più pensarci e pensare al presente”.

Ti mancava l’Italia?

“L’Italia mi mancava. All’estero per un italiano è stato difficile. Ora sono tornato in un campionato dove sono cresciuto”.

Sei un esterno a tutta fascia.

Il quinto di sinistra diciamo che è il mio ruolo preferito, ma allo stesso tempo posso fare il quarto difesa”.

Conoscevi già qualcuno del gruppo?

“Alcuni li conoscevo già, siamo un gruppo di ragazzi giovani molto affiatati possiamo fare bene. Conoscevo Biraschi con cui ho giocato in Nazionale, conoscevo anche Pinamonti mentre gli altri li conoscevo in campo da avversari”.

La tua esperienza al Monaco è stata a luci e ombre.

“E’ stata una stagione un po’ sfortunata però ora non devo più pensarci. Ora sono carico e motivato”.

Cosa non ha funzionato?

“Al Monaco sono partito bene però i risultati non sono arrivati, abbiamo cambiato allenatore e da quel momento non mi sono più trovato bene. A Newcastle ho fatto fatica ad adattarmi al campionato inglese. Sono state due esperienze che mi hanno fatto crescere a livello umano e mentale”.

TMW: com’è mister Andreazzoli?

“Non lo conoscevo prima ma l’ho seguito lo scorso anno ed è molto preparato, ha idee chiare in testa e spero con lui di toglierci soddisfazioni”.

Della squadra chi t’ha colpito maggiormente?

“Siamo tanti ragazzi bravi e preparati, non c’è stato uno colpito particolare. Questo fa bene per il gruppo”.