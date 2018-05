TMW - Genoa, Bertolacci: "Ad oggi abbiamo fatto una grandissima scalata"

Fonte: Dal nostro inviato a Genova, Andrea Piras

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Andrea Bertolacci, centrocampista del Genoa in prestito dal Milan, ha parlato a margine di un evento legato alla Partita del Cuore (che si giocherà a Genova mercoledì 30 Maggio alle ore 20.30 e vedrà scendere in campo la Nazionale Cantanti e i Campioni del Sorriso): "La stagione? Dopo le prime 12 partite in cui abbiamo raccolto poco, è iniziato un altro campionato sia per il Genoa che per me. Ad oggi abbiamo fatto una grandissima scalata, tutti insieme abbiamo centrato un obiettivo che all'inizio sembrava molto difficile. La conferma di Ballardini sulla panchina? Tutti si aspettavano questa conferma, ha fatto un grandissimo lavoro da quando è subentrato. Abbiamo fatto un grandissimo campionato e il merito è soprattutto suo, ci ha tirato fuori da una situazione veramente difficile. Le ultime due partite? L'obiettivo è quello di giocare da Genoa, come abbiamo fatto nel secondo tempo contro Atalanta e Fiorentina. Se mi piacerebbe restare? E' ancora presto per parlarne, io non sto pensando a questo ma solo a finire il campionato. Gattuso allenatore ideale per le mie caratteristiche? Ripeto, non è il momento di pensare al futuro, l'obiettivo è quello di fare bene con Benevento e Torino, poi le scelte si faranno nel momento giusto. Il ct giusto per la Nazionale? A me adesso viene veramente difficile pensare a questo, penso a fare bene con la maglio per cui gioco. Le mie presenze in nazionale sono sempre passate attraverso le mie prestazioni nel Milan e nel Genoa. La mia stagione? La reputo positiva, all'inizio è stato difficile per tutti. Mi è dispiaciuto perché ci tenevo a fare bene fin dall'inizio, ora a conti fatti è sicuramente una stagione positiva. L'unica cosa che mi è un po' mancata quest'anno sono stati i gol".