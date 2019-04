Fonte: dal nostro inviato, Andrea Piras

Il centrocampista del Genoa, Daniel Bessa, ha parlato a margine della visita di alcuni giocatori rossoblù ai bambini dell'ospedale Gaslini di Genova. Queste le sue parole raccolte da TMW: "La Pasqua è un momento importante per le famiglie e siamo venuti qui per salutare i bambini che stanno passando un momento delicato della loro vita. Il Genoa ha un cuore grande, è stato bello venire qui. I tifosi non saranno allo stadio sabato, ma tutti uniti avremo avuto più forza. Prendiamo atto della loro decisione e della loro protesta pacifica. Li rispettiamo anche se sarebbe stato meglio averli al nostro fianco. Il Torino non è un avversario facile ma dopo il derby dobbiamo rilanciarci. Quando i tifosi sono vicini a noi possiamo fare meglio, spero che possano tornare presto".