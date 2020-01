TMW - Genoa, Biraschi: "Episodi sfortunati, ma siamo sulla strada giusta"

Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il giocatore del Genoa Davide Biraschi ha commentato in zona mista il match perso contro la Roma: “Nel primo tempo siamo stati un po’ timidi, ma quando siamo riusciti ad accelerare siamo stati pericolosi. Nell’intervallo il tecnico ci ha caricati, ci ha fatto vedere che potevamo competere contro una grande squadra. Siamo rientrati in campo con un’altra mentalità, più aggressivi e cattivi, siamo stati condannati da alcuni episodi. Posso dire che se questo è il Genoa possiamo toglierci tante soddisfazioni”.

Sugli errori dei singoli: “Io li chiamo episodi, l’errore può starci, è sempre la squadra a sbagliare. Fiorentina e Atalanta in trasferta sono due trasferte insidiose, ma noi non ci tireremo indietro, dobbiamo riuscire a portare quanti più punti a casa. La squadra oggi ha dimostrato di avere voglia di portare il risultato a casa, ripeto, se questo è il Genoa possiamo toglierci tante soddisfazioni. Il mister è arrivato da poco, non è facile mettere in pratica subito ciò che chiede, ci vuole tempo, ma noi ci siamo messi a disposizione. Rispetto a Verona si sono visti dei passi avanti, settimana dopo settimana seguiamo le sue indicazioni e miglioreremo sicuramente”, ha concluso.