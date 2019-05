TMW - Genoa, Biraschi: "Il rigore di Criscito ci dà speranza"

Fonte: Dal nostro inviato Andrea Piras

Davide Biraschi, difensore del Genoa, commenta in zona mista il pareggio ottenuto con il Cagliari. Queste le sue parole raccolte dall'inviato di TMW: "Gli applausi del pubblico mi hanno fatto piacere, i tifosi sono una forza in più per affrontare questo periodo difficile".

Domani la squadra tiferà per il Torino? "Di solito non bisogna sperare per gli altri, ma in questo caso domani ci metteremo davanti alla TV per fare il tifo per il Torino".

La squadra segna pochi gol, come mai? "I nostri attaccanti hanno lottato tanto, Lapadula ha fatto la guerra davanti. Sicuramente manca qualche gol, ma non è colpa solo degli attaccanti".

Un giudizio su Radu? "Ha fatto una grandissima parata nel finale. Sappiamo che è un portiere di qualità, ci ha dato un grosso aiuto".

Cosa è successo in occasione del gol di Pavoletti? "Fisicamente è un grande giocatore, c'è stato un errore è vero in occasione del suo gol, ma ha fatto una grandissima rete".

Il rigore di Criscito dà speranza per la salvezza?: "Non l'ho neanche guardato, ho sentito il boato e mi sono alzato. È un gol che ci dà tanta speranza per la salvezza. Andiamo a Firenze con il nostro spirito battagliero per vincere. Dipende tutto da noi, ci giochiamo tutto all'ultima giornata".