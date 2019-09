TMW - Genoa, Biraschi: "Troppe chance non sfruttate nel primo tempo"

Fonte: dall'inviato Francesco Aresu

Davide Biraschi, difensore del Genoa, ha commentato in zona mista il ko dei suoi per 3-1 in casa del Cagliari: "Nel primo tempo abbiamo fatto una grande partita, con tante occasioni. E quando è così dobbiamo riuscire a concretizzare di più, perché se non fai gol quando trovi squadre di una certa qualità, te lo fanno. Serve segnare subito".

Qualche disattenzione di troppo? "L'autogol di Zapata è una palla difficilissima per un difensore, se non la toccava lui la prendeva quell'altro. Una fucilata del genere è complicata da gestire, ha difeso la porta".