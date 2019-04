Fonte: Dal nostro inviato, Andrea Piras

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Davide Biraschi, difensore del Genoa, ha parlato in mixed zone dopo la sconfitta contro l'Inter: "Abbiamo trovato una squadra che è la seconda in Italia per valori, con giocatori che fanno la differenza. Abbiamo sbagliato qualcosa nel pressing, cercavamo di andare a prenderli ma loro erano bravi nel palleggio. Sarebbe stato meglio aspettarli, il mister farà le sue considerazioni. Siamo andati in difficoltà dopo il rigore e l'espulsione e abbiamo fatto più fatica in 10. Napoli? Ora siamo meno tranquilli, è un campionato equilibrato e vedremo cosa succederà. Andremo a Napoli cercando di fare punti, contro una squadra che vorrà riscattarsi, nonostante le assenze in difesa. Chi giocherà, darà il massimo. Poi ci sarà il derby, è dura ma con l'aiuto dei tifosi riusciremo a salvarci. Derby? Sono tanti anni che non vinciamo, cercheremo di dare il massimo per una partita che non è come le altre. I nostri tifosi meritano una vittoria. La Samp è una grande squadra ma dobbiamo dare tutto. Tutte le partite, da oggi in poi, saranno un guerra. Dobbiamo essere preparati"