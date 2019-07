Fonte: Inviato a Neustift (Austria)

Tanti nuovi innesti del Genoa. Da Barreca a Pinamonti fino all’ultimo arrivato Cassata. Sul mercato rossoblu si è pronunciato il direttore sportivo Stefano Capozucca dal ritiro di Neustift: “Vogliamo fare le cose con una logica. Sarà sempre il campo a dire se le cose sono fatte bene o male. Dal 25 agosto in poi il giudice sarà il campo. E’ inutile parlare adesso. Manca ancora il regista? Io sono molto contento di come si sta lavorando, in sintonia. Si lavora con calma e con molta attenzione perché abbiamo una percentuale bassa di errore. Sappiamo che la squadra va completata, non dico quando ma abbiamo le idee chiare su quello che dobbiamo fare e vedremo nei prossimi giorni gli sviluppi”.