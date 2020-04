tmw Genoa, Cassata: "Con Nicola cambio di rotta, ci ha trasmesso sicurezza e fame"

vedi letture

Nel corso dell'intervista concessa ai nostri taccuini, il centrocampista del Genoa Francesco Cassata ha parlato del cambio di rotta arrivato con Davide Nicola: "C'è stato subito un cambio di rotta dal suo arrivo, ha capito in fretta di cosa c'era bisogno per tentare di fare qualcosa di importante, ha portato idee ed è riuscito a trasmetterci quella sicurezza e fame che prima facevamo fatica a ripetere nel tempo. Molti meriti vanno anche ai compagni nuovi che sono arrivati nella finestra di mercato di gennaio: hanno alzato di molto l’asticella della qualità, ma soprattutto dello spessore umano, cosa che in una piazza come la nostra non deve mai mancare".

Leggi l'intervista in versione integrale