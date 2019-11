TMW - Genoa, Cassata: "L'unica medicina è il lavoro, classifica da risalire"

Fonte: Dal nostro inviato, Andrea Piras

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del Genoa, Francesco Cassata, ha commentato così a TMW e agli altri media presenti in zona mista la sconfitta odierna col Torino: "La prestazione c'è stata, abbiamo avuto le occasione più nitide per segnare, rischiando poco dietro. Purtroppo però il calcio a volte ti punisce, avremmo dovuto chiudere prima la partita".

È mancata la cattiveria sotto porta?

"Non credo. Ci siamo impegnati al massimo per provare a fare risultato. Dobbiamo essere bravi a riportare i tifosi dalla nostra parte. La gente di Genova sarà delusa quanto noi, ma insieme riusciremo a riportare in alto questi colori".

Sconfitta immeritata?

"Il calcio è così. Accettiamo la sconfitta e ci rimettiamo a lavorare per vincere la prossima partita. L'unica medicina è il lavoro. Dobbiamo risalire il prima possibile questa classifica, abbiamo ancora tutto il tempo per farlo".

Ora il Lecce e poi il derby.

"Tutte le partite sono difficile. Sappiamo quanto i tifosi e la società tengano al derby, giocheremo col coltello tra i denti".