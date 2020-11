tmw Genoa, club in regola con gli stipendi: pagamenti effettuati in anticipo il 15 novembre

Genoa in regola con il pagamento degli stipendi. Si era parlato in mattinata di cinque società del panorama calcistico italiano che non avrebbero ancora saldato gli emolumenti del mese di settembre. Il club rossoblu non solo non è mai stato in ritardo, ma ha assolto la scadenza posticipata dalla Lega per il primo dicembre con due settimane di anticipo saldando il 15 novembre.