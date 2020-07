tmw Genoa, concorrenza dell'Udinese per il giovane talento Emmanouilidis

Il Genoa continua a lavorare per Dimitrios Emmanouilidis, esterno offensivo classe 2000 di proprietà del Panathinaikos. Il club di Preziosi sta cercando di trovare la giusta offerta per portare in serie A il giovane talento, ma adesso la strada si è fatta leggermente in salita: secondo quanto raccolto dalla nostra redazione sul ragazzo, che è fra i dieci under 20 con più gol all'attivo (6 reti in 21 presenze), si è mossa anche l'Udinese.