TMW - Genoa, contatti per Gaich del San Lorenzo

Fonte: Luca Bargellini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il nome di Adolfo Gaich, centravanti classe ‘99, del San Lorenzo torna ad affacciarsi al mercato italiano dopo l’accostamento invernale all’Inter. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione ci sarebbero stati dei contatti fra il Genoa e l’entourage del giocatore, di proprietà del San Lorenzo, per capire se c’è la possibilità di portare il giocatore argentino in Italia. Il giocatore si era messo in luce nel Sub20 di febbraio con la Nazionale albiceleste e attualmente è impegnato nel Mondiale Under 20 in svolgimento in Polonia.