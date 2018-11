Fonte: Dal nostro inviato, Andrea Piras

Domenico Criscito, difensore del Genoa, ha parlato a margine dell'evento di presentazione della Junior Tim Cup. "Nessuno dimentica quello che è successo, tutti i genovesi ricorderanno per sempre questa tragedia. Sarà un'atmosfera strana, il derby penso sia il più bello d'Italia. Abbiamo avuto tanto tempo per prepararla, per noi è una gara importante, cerchiamo di dare sempre il massimo. Dobbiamo vincere perché non succede da tanti anni. La fascia? Mi dà tanta responsabilità, ho già giocato 7 partite".