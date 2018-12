© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

È una settimana decisiva per Eusebio Di Francesco. Il passaggio agli ottavi di finale di Champions League concede due gare per il tecnico romanista, oramai sempre più sconfessato dal presidente Pallotta. Il rapporto è oramai incrinato, al di là della buona trafila in CL della scorsa annata, con Genoa che potrà essere uno spartiacque per la sua carriera.

DUE FRANGE DIVERSE - I sette giorni concessi da Pallotta non devono ingannare, ci sono già due strade che possono essere percorse. C'è una corrente che vorrebbe dare le chiavi della squadra a Paulo Sousa, ultima esperienza alla Fiorentina, che già nelle scorse settimane ha spiegato di essere interessato alla panchina giallorossa, dopo la fallimentare esperienza in Cina. Come nella DC, c'è però un altro pensiero, con Vincenzo Montella, ex centravanti della Roma nonché allenatore, per un periodo, che sarebbe visto come la persona giusta per il suo trascorso.