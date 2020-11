tmw Genoa, due assenze dell'ultima ora per Maran: problemi per Behrami e Czyborra

Due assenze dell'ultima ora per il Genoa. In vista del derby numero 122, il 13° in Coppa Italia. Il tecnico Rolando Maran non avrà a disposizione per questa sera Valon Behrami e Lennart Czyborra entrambi per problemi gastrointestinali.