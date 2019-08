TMW - Genoa, ecco Pajac: "Sono felice, bello ritrovare Andreazzoli"

Fonte: Dal nostro inviato Andrea Piras

Il prossimo acquisto del Genoa Marko Pajac, che il Grifone ha prelevato in prestito dal Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti a margine delle visite mediche: “Sono pronto, sono molto felice di essere qui. Aspetto di finire le visite mediche, ancora non ho firmato il contratto. In due, tre giorni chiudiamo questa storia”.

Ritrovi Capozucca e Andreazzoli.

“Hanno pesato molto sulla mia scelta, sono molto contento di aver lavorato con loro”.

Che tipo di giocatore sei?

“Sono un esterno che spinge sulla fascia”.

E’ arrivato anche Schone. Che Genoa ti aspetti?

“Mi aspetto una squadra forte, spero di fare un buon campionato in cui tutto vada bene”.

Un saluto ai tifosi?

“Un saluto e ci vedremo presto sul campo”.