TMW - Genoa, Ehizibue e il ripensamento: la ricostruzione

Kingsley Ehizibue e il Genoa, affare in stand by. Dall’Olanda rimbalza che il calciatore avrebbe fatto saltare il trasferimento dopo che il Pec Zwolle ha firmato la cessione al Grifone e lo stesso Ehizibue ha svolto le visite mediche di rito. Al momento della firma però il calciatore ha fatto sapere al Genoa di non voler sottoscrivere l’accordo oggi. C’è stato anche un confronto con Cesare Prandelli, il Genoa quindi aspetterà ancora uno, massimo due giorni, la decisione di Ehizibue. Affare congelato ma non ancora saltato. Il Grifone attende, poi valuterà altre soluzioni.