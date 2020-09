tmw Genoa, Faggiano: "Schone? Vedremo cosa fare in base alle scelte del mister"

Il direttore sportivo del Genoa Daniele Faggiano ha parlato ai media presenti a Milano di Lasse Schone: "Si tratta di un giocatore che non scopro io e che avrei voluto avere nelle mie squadre in passato, vedremo cosa fare in base alle scelte del mister. E' lui a decidere chi deve giocare e io non entro nel merito, ma faccio altre scelte che sono difficili e dolorose".

