TMW - Genoa, Favilli adesso può restare. E si prepara per giocare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Genoa conferma Andrea Favilli. La società ligure sembra aver deciso di non lasciar andare il talento pisano: tante le richieste arrivate a giocatore e club, dal Bologna nell'operazione Destro fino a SPAL ed Hellas Verona oltre a diverse società di B. Sette presenze, ancora in cerca del primo gol stagionale, il club di Preziosi dovrebbe far uscire Andrea Pinamonti e Antonio Sanabria tenendo come primo backup proprio il classe '97. Che peraltro potrebbe giocare dal 1' già contro il Sassuolo...