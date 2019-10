TMW - Genoa, Ghiglione: "Dobbiamo essere più svegli. C'è amarezza"

Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

Il giocatore del Genoa Paolo Ghiglione ha commentato così in zona mista, ai microfoni di TMW, il match perso contro il Milan: “Siamo partiti molto bene nel primo tempo, abbiamo fatto la partita che avevamo fatto in settimana. C’è mancato quell’attimo in più per chiudere la partita, poi non siamo riusciti a ribaltarla. Un po’ di ingenuità? Sicuramente, dobbiamo essere più svegli, i primi dieci minuti del secondo tempo ci hanno un po’ tagliato le gambe”.

Sulla contestazione dei tifosi: “Nel primo tempo giocando bene siamo riusciti a portare i tifosi dalla nostra parte. Ci hanno dato una grossa mano, poi sta a noi farli venire allo stadio, dobbiamo continuare a fare bene”.

Sulla classifica: “Noi siamo sereni, abbiamo fatto una buona settimana. Dobbiamo cercare di pensare a noi stessi e penso che poi i risultati arriveranno”.

Su Andreazzoli: “Dobbiamo pensare solo alle partite”.

Contro il Parma difesa da rifare: “Sì l’infortunio di Criscito e l’espulsione di Biraschi sicuramente ci penalizzano, ma penso che il mister farà le scelte migliori”.

Sull’arbitraggio: “Non commento. C’è tanta amarezza perché abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, abbiamo messo sotto il Milan in casa nostra e non siamo riusciti a portare a casa la vittoria”.

Sul Milan: “Si vede che ha grande qualità, nel secondo tempo hanno messo in campo giocatori di qualità e sono riusciti a recuperare. È sempre una squadra forte e non va sottovalutato”.

Sul suo calo nel secondo tempo: “Nella ripresa con la posizione di Biraschi riuscivo a spingere meno, nel primo tempo secondo me abbiamo giocato molto bene. Gli attaccanti? Noi cerchiamo di lavorare per loro e di servirli al massimo. Penso che abbiano fatto una buona prestazione”.

Ci vuole una scossa? “Adesso ci troveremo al campo e avremo il tempo di preparare le prossime partite tra di noi”.