TMW - Genoa, Ghiglione: "E' mancato equilibrio, nel finale eravamo stanchi"

Dopo la sconfitta rimediata contro l'Udinese, il giocatore del Genoa Paolo Ghiglione si è soffermato in mixed zone. Ecco le sue parole riprese da TMW:

Cosa è successo?

"Siamo partiti bene, come l'avevamo preparata, abbiamo fatto una buona mezzora e poi ci siamo rilassati un po', abbiamo abbassato la tensione e infatti l'Udinese ha creato due-tre occasioni e ci dispiace perché abbiamo cercato di vincere ma non ci siamo riusciti".

L'Udinese ti ha chiuso gli spazi?

"Giocando a cinque, avevo sempre il quinto che veniva a pressarmi quindi non avevo la fascia libera però quelle poche volte che sono riuscito a salire direi che abbiamo fatto bene".

Ora il Napoli?

"Sì adesso andiamo a Napoli con la consapevolezza di dover giocare a calcio come abbiamo fatto contro la Juve anche se sono squadre importanti, cercheremo di fare il nostro gioco".

Troppa voglia di vincere?

"Avevamo voglia di vincere, perché ci tenevamo molto perché avevamo il sostegno del nostro pubblico, dovevamo avere più equilibrio perché ci siamo sbilanciati troppo in avanti e siamo stati puniti".

C'era tanta stanchezza dopo le tre partite in una settimana?

"Sì c'è stato un grande dispendio di energie anche mentale perché giocare contro la Juve non è facile, c'era molta stanchezza. Fisicamente stavamo bene ma nel finale di partita ci poteva stare un po' di stanchezza".

Il mister vi ha detto qualcosa?

"Non ci ha ancora parlato, prima della gara c'era molto fiducia, siamo partiti come voleva lui ma ci è mancato un pizzico di equilibrio per restare in partita".

Romero cosa aveva?

"Ha avuto qualche problema fisico, mi sembra al flessore della gamba".