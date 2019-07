TMW - Genoa, Hiljemark: "Sono avanti col programma di recupero"

Fonte: Inviato a Neustift (Austria)

Ritorno in campo per Oscar Hiljemark. Dopo l'operazione all'anca, il centrocampista del Genoa è tornato ad allenarsi sul terreno di gioco. Il calciatore svedese ha parlato ai microfoni della stampa dal ritiro di Neustift.

Che Genoa hai trovato?

"Abbiamo una squadra di qualità per fare una bella stagione".

Cosa manca?

"Non penso a questo. Come ho detto prima, secondo me la qualità c’è. Bisogna solo fare tanti allenamenti per diventare ancora più forti".

Che giudizio dai sui nuovi acquisti?

"Non spetta a me dare giudizi. Bisogna fare un po’ di allenamenti insieme per sapere dove vogliono la palla".

E il mister?

"Il primo impatto è stato buono. Ho parlato con lui, è un ottimo allenatore".

Come stai?

"Ripeto, io sono contento di essere qua e di allenarmi con la squadra sono avanti col programma ma è quello che serve".

TMW: quanto è stato difficile per te vedere le partite da casa e non poter dare il tuo contributo al finale di campionato?

"Tutti i giocatori vogliono essere in squadra, ma io avevo fiducia nei miei compagni. Hanno compiuto un ultimo passo molto importante. Il Genoa è una squadra da Serie A".

TMW: in mezzo al campo c'è tanta concorrenza.

"Abbiamo concorrenza in tante posizioni del campo, ma per essere una squadra forte bisogna prendere giocatori di qualità".