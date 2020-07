tmw Genoa, i tifosi caricano la squadra per il derby. Nicola: "Uniti ce la facciamo"

vedi letture

Assenti sugli spalti ma presenti col cuore. I tifosi rossoblu si preparano al derby di domani sera contro la Sampdoria. Le porte chiuse, per le note misure anti-covid, non consentiranno l’ingresso al pubblico al "Ferraris" e per la prima volta non si potranno godere delle meravigliosa coreografie al momento dell’ingresso dei giocatori in campo.

La carica dei tifosi - La Gradinata Nord non è stata però con le mani in mano. Nella serata di oggi, il cuore pulsante del tifo rossoblu ha chiamato a raccolta il popolo del Grifone per darsi appuntamento sotto l’albergo dove ha sede il ritiro pre-partita per incoraggiare in questo momento delicato dal squadra di Davide Nicola. Bandiere al vento e tanti cori, in vista di una partita che a Genova - porte chiuse o no - non sarà mai come le altre.

Le parole di Nicola - Il tecnico rossoblu poi ha voluto parlare ai sostenitori presenti: "Il fatto che siate qua per noi è importante. E' chiaro che, oltre alla Sampdoria e allo stimolo del derby che è maggiore, noi dobbiamo cercare di arrivare al nostro obiettivo: se stiamo uniti ce la facciamo, Nei momenti di difficoltà bisogna aiutarsi. Voi l'avete sempre fatto, noi cercheremo di dare il massimo. Dobbiamo stare uniti perché é quello che vogliamo raggiungere".