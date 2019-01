Fonte: Alessio Alaimo e Gianluigi Longari

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nell'ampio giro di attaccanti che ha preso il via in queste ore potrebbe rientrare anche Mariusz Stepinski del Chievo. Il polacco, secondo quanto raccolto da TMW, è l'ultima idea proprio del Genoa per la sostituzione del connazionale Piatek, anche se sul classe '95 sembra essere in netto vantaggio il Parma che già da tempo lo ha individuato come eventuale vice-Inglese.