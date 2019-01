TMW - Genoa, in arrivo Pezzella. Per Zukanovic più SPAL che Udinese

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Affari in corso tra Genoa e Udinese. Solo che, stavolta, potrebbero riguardare solo il nome dell'esterno mancino Giuseppe Pezzella. La trattativa per l'esterno mancino è in dirittura d'arrivo mentre non sarebbe lo stesso sull'asse opposto per Ervin Zukanovic. Riflessioni da parte del difensore sul possibile prestito per sei mesi a Udine, si è inserita la SPAL e Ferrara risulta a oggi essere il destino più probabile del giocatore.