TMW - Genoa, in corso le visite mediche di Agudelo

Fonte: dall'inviato Andrea Piras

Kevin Agudelo, centrocampista classe '98 che vestirà la casacca del Genoa, è arrivata di buon'ora a Synlab Il Baluardo per sottoporsi alle visite mediche che lo trasformeranno in un nuovo rinforzo per Andreazzoli: in corso gli accertamenti, iniziati verso le 8, come da noi raccolto.