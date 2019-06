TMW - Genoa, in settimana summit per la panchina: la situazione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Genoa a lavoro, in attesa di capire chi potrebbe essere il nuovo allenatore del Grifone o se si ripartirà da Prandelli. In settimana summit per la panchina. Se non dovesse rimanere Prandelli i profili valutati sono quelli di Leonardo Semplici e Aurelio Andreazzoli. Era stato preso in considerazione anche Gennaro Gattuso, ma ci sono pochi margini anche perché il tecnico vorrebbe un’esperienza all’estero. Lavori in corso al Genoa, giorni caldi per la panchina...