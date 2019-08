Fonte: dall'inviato Andrea Piras

Dopo Agudelo, è il turno di Lasse Schone: anche il danese è arrivato di buon'ora al "Synlab Il Baluardo" per sottoporsi alle visite mediche che lo trasformeranno in un nuovo rinforzo per il Genoa: in corso gli accertamenti clinici, poi arriverà il momento delle ufficialità. Il nuovo colpo del Genoa, che lo ha prelevato dall'Ajax, si sta per trasformare in realtà.