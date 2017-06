TMW - Genoa, intesa di massima per Lapadula. Il giocatore frena

Milan e Genoa hanno trovato un'intesa di massima per il trasferimento di Gianluca Lapadula in rossoblù sulla base di 13-15 milioni di euro per il cartellino. Questo è quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com con il giocatore che però al momento starebbe frenando avendo alcune remore sulla piazza ligure. Lapadula infatti preferirebbe aspettare la chiamata di un club più importante e che punti a traguardi diversi da quello ligure.