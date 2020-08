tmw Genoa-Italiano, stretta finale. Si va verso un biennale, le ultime

Il Genoa ha scelto Vincenzo Italiano per la panchina. L’allenatore attualmente impegnato con lo Spezia, con cui si giocherà la finale per la promozione in Serie A, è l’obiettivo numero uno del Grifone per la prossima stagione. Stretta finale, accelerata dopo la finale dei playoff. Si va verso un accordo di durata biennale tra le parti. E la prossima settimana potrebbe esserci l’assalto decisivo...