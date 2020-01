© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Tra campo e mercato, Genoa al lavoro. In attesa di Mattia Destro che deve risolvere alcune pendenze con il Bologna prima di sbloccare il suo ritorno al Grifone (servirà ancora un po’ di tempo), il club di Preziosi si muove per trovare una sistemazione a Jandrei, che potrebbe tornare in Brasile. Al momento nessuna richiesta per Marchetti che dovrebbe quindi rimanere a fare il terzo portiere. Pista fredda invece, al momento, quella che porta a Fabio Borini per una questione di modulo. Se strada facendo il Grifone dovesse cambiare sistema di gioco, il giocatore del Milan (che potrebbe risolvere il contratto) tornerebbe d’attualità. Intanto c’è una partita da giocare, contro il Sassuolo. E dalla prossima settimana il mercato rossoblù entrerà nuovamente nel vivo...