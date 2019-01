TMW - Genoa-Juve, i dettagli del summit per Sturaro e Romero

Fonte: Ha collaborato Ivan Cardia

Un incontro per definire il passaggio di Stefano Sturaro dalla Juventus al Genoa. Da una parte Giorgio Perinetti, dall’altra gli uomini mercato del club bianconero. Il Grifone dovrebbe prendere Sturaro a titolo definitivo con delle particolari clausole che potrebbero prevedere il ritorno in bianconero. Situazione in evoluzione, che il nuovo incontro di domani dovrebbe portare alla fumata bianca. La Juve resta vigile anche su Romero del Genoa: un’operazione impostata per giugno e di cui si parlerà domani ma anche nei prossimi giorni. Genoa e Juve a lavoro, sul piatto Sturaro e Romero...