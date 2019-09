Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

© foto di Insidefoto/Image Sport

Christian Kouamé, attaccante del Genoa, ha commentato così in zona mista la vittoria di oggi contro la Fiorentina: “Io e Pinamonti perfetti? Ancora no, ci sono delle cose su cui dobbiamo lavorare, ma stiamo cercando di fare sempre le cose che sappiamo fare. Il gol? Il mister ci ha sempre detto che la palla la dobbiamo dare avanti, eravamo in due contro due, mi è uscito un bel tiro e sono contento. Peccato perché potevamo chiudere la partita, ci sono state tante occasioni, abbiamo sofferto, ma contava portare a casa i tre punti. La sosta? Dobbiamo essere bravi a tornare più carichi di prima quando torneremo dalla Nazionale. La partenza? Con la Roma potevamo fare qualcosa in più, oggi sono arrivati i tre punti e siamo contenti. Adesso sono alla metà dei gol fatti l’anno scorso, c’è ancora tanto da fare. Quest’anno il mister ci sta proponendo un gioco che lo scorso anno non si vedeva, stiamo facendo quello che ci chiede”.