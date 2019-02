Fonte: Andrea Piras

Alessandro Zarbano, amministratore delegato del Genoa, ha parlato a margine dell'inaugurazione del nuovo centro sportivo del settore giovanile del club. Queste alcune battute raccolte da TMW in merito alle voci sul futuro del club: "Lo abbiamo già detto più volte, dal punto di vista economico è un futuro migliorato, la situazione è buona. Le voci di fondi interessati a club italiani fra cui anche il Genoa? Ho letto le notizie come voi, ma non ne so nulla. I prossimi passi degli investimenti strutturali? Alla fine del campionato inizieranno i lavori al Signorini, ci sarà un rifacimento dei campi da gioco".