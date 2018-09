La tragedia di ponte Morandi ha scosso tutta Genova. Domani alle 11.36 la città si fermerà per ricordare le vittime del crollo del viadotto autostradale. Su questo si è espresso ai nostri taccuini il difensore del Genoa Ivan Lakicevic: "E' stata una grande tragedia, incredibile. Noi per raggiungere il centro sportivo per allenarci percorrevamo quel ponte. Domani alle 11.36 ci fermeremo anche noi per ricordare le vittime di ponte Morandi".