© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Genoa deve trovare una sistemazione a Gianluca Lapadula, ex centravanti di Milan e Pescara. Poco utilizzato in questi primi sei mesi, ha un ingaggio pesante - da 1,5 milioni di euro netti a stagione - e vorrebbe cambiare aria per giocare di più. Tanti in sondaggi dalla Serie B che, però, non verranno considerate anche perché impossibile sopportare il peso del suo ingaggio. In caso di cambio casacca Lapadula vuole rimanere in A (c'è una proposta dell’Udinese) altrimenti provare a ritagliarsi uno spazio in rossoblù nel caso in cui dovesse partire Piatek. Dall’estero c’è stato il sondaggio del Valladolid.