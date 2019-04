TMW - Genoa, Lapadula: "Ho retto 90' con intensità, sono felice"

Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

L’attaccante del Genoa Gianluca Lapadula ha commentato il ko patito contro il Torino ai microfoni di TMW: “A livello di prestazione è stata un’ottima gara, il loro gol ci ha tagliato le gambe, è arrivato nel momento in cui eravamo più carichi e stavamo “assaporando” il gol. Dopo qualche minuto di difficoltà abbiamo avuto una reazione di squadra, questo è importante e dobbiamo continuare così. Sono felice perché ho retto per 90′ con intensità e non pensavo di riuscirci, avrei voluto fare gol come ogni attaccante, ma sono molto contento per la prestazione e per la squadra: tutti i compagni mi sono stati vicini, l’atteggiamento è quello giusto. Il ko subito dall’Empoli? Credo sia più importante parlare del nostro futuro, è ancora tutto nelle nostre mani. La gradinata deserta? In due anni che sono qui non l’ho mai vista, è normale sia un’arma in più per noi. Abbiamo il dovere e l’obbligo di pensare al campo e di continuare a fare queste partite cercando di portare a casa punti. Vi assicuro che il clima nello spogliatoio è ottimo, siamo tutti arrabbiati per questa sconfitta. Quando c’è la prestazione e si è così uniti è difficile non essere d’accordo sulla partita o fuori dal campo, siamo uniti e dobbiamo continuare con questo atteggiamento. I problemi in attacco? È successo anche l’anno scorso, con questa unione si supera tutto, sono sicuro sarà così. Appello ai tifosi? In questo momento ho ben altro nella testa, voglio salvarmi e dare tutto in questo finale di stagione. Loro sono importanti per noi è normale, ma noi abbiamo il dovere, l’obbligo e la passione di fare il massimo per il Genoa Calcio. Sfida fondamentale contro la SPAL? Tutte partite fondamentali, Spal o un’altra cambia poco, dobbiamo continuare così: ci siamo, siamo belli uniti e siamo carichi”.