Fonte: da Milano, Raimondo De Magistris

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultime sul futuro di Gianluca Lapadula, raccolte a Milano: tanti sondaggi per l'attaccante del Genoa ma per il momento mancano offerte concrete. L'eventuale uscita dipenderà anche da chi prende il Grifone in avanti ma la sensazione è che la punta sia orientata senza dubbi al no a Frosinone e Chievo Verona e alle altre ipotesi in lotta per la salvezza.